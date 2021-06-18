UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В центре Луганска произошел мощный взрыв на газопроводе

Автор: Анастасия Рокитна

На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба "Луганскгаза".

Также отключен от газа 21 коммунально-бытовой объект. Утром огонь удалось погасить. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается.

СМИ боевиков сообщают, что место происшествия оцеплено. Информации о пострадавших нет.

Напомним, на Прикарпатье произошла авария на газопроводе.

Также ранее в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубнов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскгазопроводВзрыв