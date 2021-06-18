У центрі Луганська стався потужний вибух на газопроводі

На газопроводі в окупованому Луганську стався вибух з подальшим загорянням. Внаслідок інциденту від подачі природного газу були тимчасово відключені 20 житлових будинків.
Також відключений від газу 21 комунально-побутової об'єкт. Вранці вогонь вдалося погасити. Відновити подачу газу відключеним абонентам планується по завершенню робіт на об'єкті.
"Вночі 18 червня 2021 року на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння", - йдеться в повідомленні.
На даний момент на місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів, причина вибуху встановлюється.
ЗМІ бойовиків повідомляють, що місце події оточене. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, на Прикарпатті сталась аварія на газопроводі.
Також раніше в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів.