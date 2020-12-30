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В центре Кропивницкого горела многоэтажка, пострадали трое человек

Кропивницкий, Среда 30 декабря 2020 09:00
В центре Кропивницкого горела многоэтажка, пострадали трое человек
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В жилом многоэтажном доме Кропивницкого произошел пожар. Людей успели эвакуировать, однако есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера вечером по проспекту Университетский, на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар двух квартир. Огонь ликвидировали.

За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратились 3 человека (из них 1 ребенок), которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Напомним, в Харькове в девятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате происшествия погибли двое человек, однако 12 жителей удалось эвакуировать.

Также в ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета (НАУ). Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки.

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