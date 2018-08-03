В центре Киеве на выходных ограничат движение по одной из улиц

Движение ограничат на улице Ярославов Вал

На выходных 4-5 августа 2018 года ограничат движение по улице Ярославов Вал в центре Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор".

Сообщается, что с 6:00 4 августа до 21:00 5 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Ярославов Вал на участке от Львовской площади до улицы Олеся Гончара будет ограничено движение транспорта. В связи с этим "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на Демеевской площади 3 августа частично ограничат движение транспорта. В частности, движение заблокируют с 10:00 до 18:00 на транспортной развязке возле центрального автовокзала. Кроме того, на Южном мосту до 1 сентября ограничат движение транспорта в направлении Столичного шоссе. Также до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в первой полосе, в направлении с левого на правый берег Днепра.