У центрі Києві на вихідних обмежать рух по одній з вулиць

Рух обмежать на вулиці Ярославів Вал

На вихідних 4-5 серпня 2018 року обмежать рух по вулиці Ярославів Вал у центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на "Київавтодор".

Повідомляється, що з 6:00 4 серпня до 21:00 5 серпня у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Ярославів Вал на ділянці від Львівської площі до вулиці Олеся Гончара буде обмежено рух транспорту. У зв'язку з цим "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на Деміївській площі 3 серпня частково обмежать рух транспорту. Зокрема, рух заблокують з 10:00 до 18:00 на транспортній розв'язці біля центрального автовокзалу. Крім того, на Південному мосту до 1 вересня обмежать рух транспорту у напрямку Столичного шосе. Також до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона в першій смузі, у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.