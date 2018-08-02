В Киеве на Демеевской площади 3 августа частично ограничат движение транспорта

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В Киеве на Демеевской площади 3 августа с 10:00 до 18:00 частично ограничат движение на транспортной развязке. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

"Из-за значительного количества работ, что будут выполняться под прогоновым строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа 2018 года", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.