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У центрі Києві сьогодні перекриють рух: схема об'їзду

Новини » Суспільство     22.12.2019 - 08:38
У центрі Києві сьогодні перекриють рух: схема об'їзду
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух буде відновлено після 17-ї години

У Києві сьогодні, 22 грудня, перекриють рух проспектом Любомира Гузара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КК "Київавтодор" в Facebook.

Як повідомляється, сьогодні буде перекрито рух проспектом Любомира Гузара у зв'язку з монтажем третьої частини пішохідного мосту полизу вулиці Василенка. На час робіт було забезпечено об'їзд.

"Об'їхати ділянку можна за маршрутом: проспект Гузара - вул. Гарматна - бульвар Гавела - вул. Героїв Севастополя - проспект Гузара", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що обмеження руху на ділянці триватиме з 9-ї години ранку до 17:00.

Світлина від Комунальна корпорація "Київавтодор".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автодорогу Київ-Одеса частково перекриють з 20 по 30 грудня у зв'язку зі встановленням датчиків зважування в русі. На ділянках, де вестимуть роботи, встановлять тимчасові засоби організації руху авто.

Також РБК-Україна писало, що Київська міська рада заборонила використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів до кінця війни на Донбасі. Крім того, було заборонено проведення розважальних заходів на Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв.

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