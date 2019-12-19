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На трассе Киев-Одесса на 10 дней ограничат движение

Новости » Общество     19.12.2019 - 11:57
На трассе Киев-Одесса на 10 дней ограничат движение
Фото: трасса Киев-Одесса (twitter.com/VGroysman)

Специалисты будут устанавливать датчики взвешивания в движении

Трассу Киев-Одесса частично перекроют с 20 по 30 декабря из-за установки датчиков взвешивания в движении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Отмечается, что на рабочих участках установят временные средства организации движения авто.

"Сообщаем участникам дорожного движения о введении с 20.12.2019 до 30.12.2019 временных ограничений в движении дороге М-05 Киев - Одесса на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением дорожных работ по подготовке дорог для установки датчиков системы взвешивания в движении", - говорится в сообщении.

Нет описания фото.

Напомним, ранее на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии четыре пассажира Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Также РБК Украина писало, что во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. 50-летний львовянин погиб в результате наезда неустановленного автомобиля.

Кроме этого, в Ровенской области утром 14 декабря произошло автомобильнон происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

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