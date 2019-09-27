В центре Киева на пешеходную часть упал строительный кран

Фото с места происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Пешеходы написали заявление в полицию

В пятницу, 27 сентября, в столичном районе Печерск на пешеходную часть дороги упал строительный кран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, ситуация произошла примерно в 14:15, где на данный момент проходит реконструкция кинотеатра "Зоряний". На пешеходную часть дороги упала стрела от строительного крана.

"К счастью, никого не задела, но была очень близко - испуг пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Напомним, в центральную улицу Киева "Крещатик" перекроют с 27 по 30 сентября. Это связано с проведением международного фестиваля света Kyiv Lights Festival. Также в этот период будет изменен маршрут автобусов №24 и №114, которые будут курсировать через Софийскую площадь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу в Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны". Также сообщается о "минировании" отеля "Хилтон". На местах работают кинологи.

Кроме того, 27 в сентября в столице на взятке задержали частного исполнителя. Злоумышленница требовала от мужчины тысячу долларов за закрытиие исполнительного производства и удаления его данных из Единого реестра должников.