У центрі Києва на пішохідну частину впав будівельний кран

Фото з місця події (facebook.com/KyivOperativ)

Пішоходи написали заяву в поліцію

У п'ятницю, 27 вересня, в столичному районі Печерськ на пішохідну частину дороги впав будівельний кран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як наголошується, ситуація сталася приблизно о 14:15, де на даний момент проходить реконструкція кінотеатру "Зоряний". На пішохідну частину дороги впала стріла від будівельного крана.

"На щастя, нікого не зачепила, але була дуже близько - переляк пішоходи отримали серйозний і написали заяву в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в центральну вулицю Києва "Хрещатик" перекриють з 27 по 30 вересня. Це звязано з проведенням міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival. Також в цей період буде змінено маршрут автобусів №24 та №114, які курсуватимуть через Софійську площу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в п'ятницю в Києві "заминировали" аеропорт "Жуляни". Також повідомляється про "замінування" готелю "Хілтон". На місцях працюють кінологи.

Крім того, 27 вересня в столиці на хабарі затримали приватного виконавця. Зловмисниця вимагала від чоловіка тисячу доларів за закрытиие виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.