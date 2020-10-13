В центре Киеве на День защитника Украины ограничат движение транспорта

В среду, 14 октября, в центре Киева будет ограничено движение транспорта. На завтра в столице запланированы массовые мероприятия в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 9:00 до 14:00 состоится велопробег. По его маршруту будет ограничено движение транспорта.

По информации организаторов забег состоится по следующему маршруту: площадь Михайловская - улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПA и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

"В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября в связи с празднованием Дня защитника Украины в стране будет дополнительный выходной.

Кроме того, 13 октября в Киеве общественный транспорт и метро будут работать на час дольше из-за матча Украина - Испания.