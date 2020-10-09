В Украине на следующей неделе будет дополнительный выходной

Фото: люди в парке (РБК-Украина)

На следующей неделе у украинцев будет три выходных дня. В связи с государственным праздником в среду, 14 октября, будет дополнительный выходной.

Об этом сообщает РБК-Украина.

14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины, а также День украинского казачества. В связи с этим предусмотрено официальный выходной.

Кроме того, во вторник, 13 октября, предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным на один час.

Таким образом, украинцы будут отдыхать один день среди недели и еще два - на выходных.

Напомним, 14 октября в Киеве запланированы массовые акции. В связи с этим полиция усилит контроль за правопорядком.

Кроме того, МВД планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию для реагирования в случае нарушений закона. В целом следить за порядком будут почти 140 тысяч силовиков.

Добавим, что в октябре прошлого года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).