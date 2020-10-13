В Киеве изменили график движения транспорта из-за матча Украина - Испания

Фото: троллейбус (РБК-Украина)

Во вторник, 13 октября, график движения общественного транспорта в Киеве будет изменен. Сегодня в столице состоится матч между сборными Украины и Испании.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на час дольше будут работать:

троллейбусы - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 31;

трамваи - №№ 1, 8, 28;

автобусы в режиме маршрутного такси - №№ 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

Напомним, матч Украина - Испания состоится в рамках Лиги наций, его начало - в 21:45. Игра пройдет при болельщиках. Трибуны разрешено заполнять до 25% от общей вместимости стадиона.

Кроме того, в связи с проведением футбольного матча в столице изменится график работы киевского метрополитена. Последний поезд из центра Киева отправится в 01:15 среды.

Отметим, что перед и после матча возможно закрытие станций "Олимпийская, "Дворец спорта" и "Льва Толстого".

Добавим, что на матче Украина - Германия в субботу присутствовали более 17 тысяч болельщиков. Команда Андрея Шевченко уступила со счетом 1:2.