В центре Киева завтра запретят движение

Запрет будет действовать до 22:00
В четверг вечером, 19 декабря, в Киеве запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в связи проведением праздничных мероприятий и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, запрет на движение автотранспорта будет введен:
Кроме того, планируется организовать движение:
Напомним, в центре Киева в связи с проведением ноговоднего парада закроют движение автотранспорта. Ограничение будет действовать в субботу, 21 декабря, с 13:30 до 16:00.
Кроме того, 18 и 19 декабря в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать 18 декабря до 18:00, а также 19 декабря с 09:00 до 18:00.
Добавим, что с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.