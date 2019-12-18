У центрі Києва завтра заборонять рух

Заборона буде діяти до 22:00
У четвер ввечері, 19 грудня, у Києві заборонять рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській у зв'язку проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, заборона на рух автотранспорту буде введено:
Крім того, планується організувати рух:
Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з проведенням ноговоднего параду закриють рух автотранспортуа. Обмеження діятиме в суботу, 21 грудня, з 13:30 до 16:00.
Крім того, 18 і 19 грудня в Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Обмеження діятиме 18 грудня до 18:00, а також 19 грудня з 09:00 до 18:00.
Додамо, що з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.