В центре Киева завтра усилят меры безопасности: названа причина

Правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси. За порядком будут следить сотрудники полиции и других служб силового ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины .

В ведомстве отметили, что 27 июля в центре Киева состоится крестный ход, приуроченный 1033-летию крещения Украины-Руси. "В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы", - уточнили в Нацполиции.

Для предупреждения правонарушений в местах массового скопления людей будут дополнительно привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.