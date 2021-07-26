У центрі Києва завтра посилять заходи безпеки: названа причина

Правоохоронці посилять заходи безпеки в центрі Києва через хресну ходу на честь річниці Хрещення України-Руси. За порядком стежитимуть співробітники поліції та інших служб силового відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
У відомстві зазначили, що 27 липня в центрі Києва відбудеться хресна хода, пристосованому 1033-річчю Хрещення України-Руси. "У зв'язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці", - уточнили в Нацполіції.
Запобігати правопорушенням у місцях масового скупчення людей будуть додатково залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.
Нагадаємо, раніше в КМДА попередили жителів і гостей столиці про заборону руху всіх видів транспорту в центрі Києва у зв'язку з хресною ходою.
Зазначимо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебень, який очолить предстоятель УПЦ Московського Патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13: 00. Після завершення молебню відбудеться велика хресна хода до Києво-Печерської Лаври.