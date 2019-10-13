В центре Киева завтра перекроют движение

Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение будет перекрыто в связи с проведением футбольного мачта

Завтра, 14 октября, в центре Киева перекроют движение из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, предусмотрен запрет:

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской)

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспортных средств на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) и на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской) с

18:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Жилянской (от ул. Большой Васильковской), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Деловой до ул. Жилянской), кроме наземного пассажирского транспорта;

движения всех видов транспорта на время проведения марша болельщиков сборной Украины путем его следования: парк им. Тараса Шевченко - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Рогнединская - ул. Эспланадная - Спортивная площадь Троицкая площадь - ГП НСК "Олимпийский".

Кроме того, в ночь с 14 на 15 октября столичный метрополитен будет работать на один час дольше.

Напомним, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Кроме того, в Киеве до 12:00 воскресенья, 13 октября, приостановили движение скоростного трамвая по маршруту №1. Трамвайный маршртут №3 будет работать в обычном режиме. Движение трамвая было приостановлено в связи с ремонтными работами на путях.