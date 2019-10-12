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В Киеве частично приостановили движение скоростного трамвая

Новости » Общество    12.10.2019 - 20:35
В Киеве частично приостановили движение скоростного трамвая
Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Движение трамвая будет приостановлено до 13 октября

В Киеве сегодня, 12 октября, временно приостановили движение скоростного трамвая №1.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление КП "Киевпастранс".

Как сообщается, с 20:00 субботы в связи с усиленной фазой капитального ремонта пути на участке "Ул. генерала Потапова" до "Бульвара Кольцова" было приостановлено движение трамвая по маршруту №1. Движение трамвая будет восстановлено в 12:00 воскресенья, 13 октября.

Отмечается, что трамвайный маршртут №3 будет работать в обычном режиме. Также будет увеличено количество автобусов на маршруте №2Т.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в период с 12 по 14 октября полностью закроют движение по проспекту Победы. Запрет движения транспорта вводится в связи с ремонтом Шулявского путепровода. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения вызвано работами по замене деформационного шва.

Кроме того, 14 октября в центре Киева ограничат движение автомобилей в связи с футбольным матчем сборных Украины и Португалии. Также в ночь с 14 на 15 октября столичный метрополитен будет работать на один час дольше.

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