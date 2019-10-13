У центрі Києва завтра перекриють рух

Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух буде перекрито у зв'язку з проведенням футбольного матчу

Завтра, 14 жовтня, у центрі Києва перекриють рух через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таким чином, передбачено заборону:

з 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - зупинки та стоянки транспорту на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) і на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської)

з 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - зупинки та стоянки транспортних засобів на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) і на вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській) з

18:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - руху транспорту на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського), вул. Жилянській (від вул. Великій Васильківській), вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної), крім наземного пасажирського транспорту;

з 16:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - руху транспорту на вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській), крім наземного пасажирського транспорту;

з 23:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - руху транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. до вул Діловий. Жилянської), крім наземного пасажирського транспорту;

руху всіх видів транспорту на час проведення маршу вболівальників збірної України шляхом його прямування: парк ім. Тараса Шевченка - вулиця Льва Толстого - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вул. Рогнединская - вул. Еспланадна - Спортивна площа Троїцька площа - ДП НСК "Олімпійський".

Крім того, в ніч з 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на одну годину довше.

Нагадаємо, в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

Крім того, у Києві до 12:00 неділі, 13 жовтня, призупинили рух швидкісного трамвая за маршрутом №1. Трамвайний маршртут №3 буде працювати в звичайному режимі. Рух трамвая було припинено у зв'язку з ремонтними роботами на шляхах.