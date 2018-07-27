В центре Киева завтра перекроют 27 улиц и площадей

Движение в центре Киева перекроют для транспорта и для пешеходов

В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что 28 июля в связи с мероприятиями 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре города будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.

Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:

ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с вул. Пирогова до перекрестка с вул. Крещатик);

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с вул. Владимирской);

ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Золотоворотская (полностью);

ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Стрелковым);

ул. Малоподвальная (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского);

ул. Ирининская от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского;

ул. Софиевская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);

ул. А. Тарасовой (полностью);

ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);

ул. Михайловская (от перекрестка с вул. Крещатик до Михайловской площади);

ул. Костельная (полностью);

ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

ул. Терещенковская (от перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с вул. Льва Толстого);

ул. Пушкинская (от перекрестка с вул. Прорезной до перекрестка с вул. Льва Толстого);

ул. Антоновича (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);

ул. Тарасовская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);

ул. Паньковская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);

ул. Льва Толстого (от перекрестка с вул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

Андреевский спуск (полностью).

Напомним, сегодня, 27 июля 2018, центральная часть Киева остановился в пробках в зв'связи с перекрытием части дорог для подготовки к празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси.