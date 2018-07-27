В центре Киева завтра перекроют 27 улиц и площадей

Новости Общество 27.07.2018 - 21:08
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение в центре Киева перекроют для транспорта и для пешеходов

В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что 28 июля в связи с мероприятиями 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре города будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.

Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:

  • ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
  • ул. Владимирский проезд (полностью);
  • Михайловская площадь (полностью);
  • ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
  • ул. Леонтовича (полностью);
  • ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с вул. Пирогова до перекрестка с вул. Крещатик);
  • ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с вул. Владимирской);
  • ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Золотоворотская (полностью);
  • ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Стрелковым);
  • ул. Малоподвальная (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского);
  • ул. Ирининская от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского;
  • ул. Софиевская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
  • ул. А. Тарасовой (полностью);
  • ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
  • ул. Михайловская (от перекрестка с вул. Крещатик до Михайловской площади);
  • ул. Костельная (полностью);
  • ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
  • ул. Терещенковская (от перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с вул. Льва Толстого);
  • ул. Пушкинская (от перекрестка с вул. Прорезной до перекрестка с вул. Льва Толстого);
  • ул. Антоновича (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
  • ул. Тарасовская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
  • ул. Паньковская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
  • ул. Льва Толстого (от перекрестка с вул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
  • Андреевский спуск (полностью).

Напомним, сегодня, 27 июля 2018, центральная часть Киева остановился в пробках в зв'связи с перекрытием части дорог для подготовки к празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси.

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Теги:  ограничение движения,  Крещение Руси,  перекрыто движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС