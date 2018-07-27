В центре Киева завтра перекроют 27 улиц и площадей
Движение в центре Киева перекроют для транспорта и для пешеходов
В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что 28 июля в связи с мероприятиями 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре города будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.
Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:
- ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с вул. Пирогова до перекрестка с вул. Крещатик);
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с вул. Владимирской);
- ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Стрелковым);
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского);
- ул. Ирининская от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского;
- ул. Софиевская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. Михайловская (от перекрестка с вул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
- ул. Терещенковская (от перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Пушкинская (от перекрестка с вул. Прорезной до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Антоновича (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Тарасовская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Паньковская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с вул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
- Андреевский спуск (полностью).
Напомним, сегодня, 27 июля 2018, центральная часть Киева остановился в пробках в зв'связи с перекрытием части дорог для подготовки к празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси.