Центр Києва зупинився у заторах
Пробки в Києві пов'язані з перекриттям частини центральних вулиць
Центральна частина Києва сьогодні, 27 липня, зупинилася у заторах у зв'язку з перекриттям частини доріг для підготовки до святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі. Про це свідчать дані Google Maps.
Зокрема, станом на 13:15 ускладнено рух по бульвару Шевченка, вулиці Жилянській, Петлюри, Саксаганського, Великій Васильківській, Басейній, Прорізній, Хрещатику, Володимирській, Великій Житомирській, Глибочицькій, Вознесенському узвозі, Верхньому і Нижньому Валах.
Фото: пробки в Києві
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що центр Києва перекрили у зв'язку з Днем Хрещення Русі. Зазначимо, обмеження триватимуть 27-28 липня. Сьогодні з 11:00 до 16:30 буде перекрито рух:
- на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської);
- вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської);
- Володимирському узвозі (від площі Поштової до Європейської пл.);
- Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського);
- вулиця Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської пл.).