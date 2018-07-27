Центр Києва зупинився у заторах

Новини Надзвичайні події 27.07.2018 - 13:34
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві пов'язані з перекриттям частини центральних вулиць

Центральна частина Києва сьогодні, 27 липня, зупинилася у заторах у зв'язку з перекриттям частини доріг для підготовки до святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі. Про це свідчать дані Google Maps.

Зокрема, станом на 13:15 ускладнено рух по бульвару Шевченка, вулиці Жилянській, Петлюри, Саксаганського, Великій Васильківській, Басейній, Прорізній, Хрещатику, Володимирській, Великій Житомирській, Глибочицькій, Вознесенському узвозі, Верхньому і Нижньому Валах.

Центр Києва зупинився у заторах

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що центр Києва перекрили у зв'язку з Днем Хрещення Русі. Зазначимо, обмеження триватимуть 27-28 липня. Сьогодні з 11:00 до 16:30 буде перекрито рух:

  • на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської);
  • вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської);
  • Володимирському узвозі (від площі Поштової до Європейської пл.);
  • Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського);
  • вулиця Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської пл.).
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Теги:  Київ,  пробки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС