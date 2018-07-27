У центрі Києва завтра перекриють 27 вулиць та площ
Рух у центрі Києва перекриють як для транспорту, так і для пішоходів
У Києві в центрі міста протягом суботи, 28 липня, у зв’язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі перекриватимуть рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що 28 липня у зв’язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі у центрі міста буде тимчасово обмежено рух як для транспорту, так і для пішоходів. Також тимчасово буде закрито виїзд із дворів будинків, розташованих на вулиці Володимирській.
Загалом у центрі Києва перекриють 27 вулиць та площ:
- вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);
- вул. Володимирський проїзд (повністю);
- Михайлівська площа (повністю);
- вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);
- вул. Леонтовича (повністю);
- вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);
- вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);
- вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);
- вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);
- вул. Золотоворітська (повністю);
- вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);
- вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
- вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;
- вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);
- вул. А. Тарасової (повністю);
- вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);
- вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);
- вул. Костьольна (повністю);
- вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);
- вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);
- вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);
- вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
- вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
- вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
- вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);
- Андріївський узвіз (повністю).
Нагадаємо, сьогодні, 27 липня 2018, центральна частина Києва зупинилася у заторах у зв'язку з перекриттям частини доріг для підготовки до святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі.