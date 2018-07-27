У центрі Києва завтра перекриють 27 вулиць та площ

Новини Суспільство 27.07.2018 - 21:08
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух у центрі Києва перекриють як для транспорту, так і для пішоходів

У Києві в центрі міста протягом суботи, 28 липня, у зв’язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі перекриватимуть рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що 28 липня у зв’язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі у центрі міста буде тимчасово обмежено рух як для транспорту, так і для пішоходів. Також тимчасово буде закрито виїзд із дворів будинків, розташованих на вулиці Володимирській.

Загалом у центрі Києва перекриють 27 вулиць та площ:

  • вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);
  • вул. Володимирський проїзд (повністю);
  • Михайлівська площа (повністю);
  • вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);
  • вул. Леонтовича (повністю);
  • вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);
  • вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);
  • вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);
  • вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);
  • вул. Золотоворітська (повністю);
  • вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);
  • вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
  • вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;
  • вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);
  • вул. А. Тарасової (повністю);
  • вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);
  • вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);
  • вул. Костьольна (повністю);
  • вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);
  • вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);
  • Андріївський узвіз (повністю).

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня 2018, центральна частина Києва зупинилася у заторах у зв'язку з перекриттям частини доріг для підготовки до святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі.

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Теги:  ограничение движения,  Крещение Руси,  перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС