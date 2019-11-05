В центре Киева закрыли станции метро после звонка о минировании

В Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на данный момент на вход закрыты станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Кроме того, закрыты соответствующие пересадки на красную и синюю ветки. Также проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов. Станции должны открыть после проверки.

Напомним, 1 ноября в Киеве сообщили о минировании центральных станций метро "Крещатик" и "Театральная". Из-за этих сообщений также были закрыты соседние станции на время проверки. В результате сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее Киевский городской совет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. Пассажирам запретят перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро запретят ездить на самокатах.

Кроме этого, в столице с 30 октября в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Она будет закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.