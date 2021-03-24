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В центре Киева загорелся бар "Бездельники"

Автор: Роман Тверденко

В центре Киева произошло возгорание в здании заведения на улице Саксаганского, 38. Пожарные занимаются ликвидацией пожара на площади около 200 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

В здании по этому адресу находится бар "Бездельники".

Сообщение о пожаре поступило в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в 14:10.

По прибытию пожарные установили, что возгорание произошло на крыше двухэтажного здания заведения. Существует угроза распространения пламени на второй этаж.

Во время тушения пожара эвакуировали 10 человек из здания. В процессе задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава.

Предварительно, нет пострадавших и погибших.

Напомним, 22 марта в Одессе в частном двухэтажном доме произошел пожар. Во время ликвидации огня погиб 48-летний спасатель.

Также в Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации огня пострадали спасатели.

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