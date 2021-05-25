В центре Киева выявили арсенал оружия: его спрятали в дренажной системе

Служба безопасности Украины выявила схрон оружия в центре Киева. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Печерском районе столицы в дренажно-штольной системе, которая относится к объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника:
"Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон", - сообщили в СБУ.
Ранее РБК-Украина писало, что у жителя Харьковской области обнаружили арсенал неоформленного оружия. У мужчины изъяли "коктейли Молотова", гранаты, пистолет-пулемет, автомат АК-74, гранатомет.
Также сообщалось, что в конце февраля на Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков.
Кроме этого в Херсонской области возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку.