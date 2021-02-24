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В Херсонской области возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку

Новина українською → Херсонская область, Среда 24 февраля 2021 15:09
В Херсонской области возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку Фото: обнаруженные средства поражения (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов, дислоцированных в Херсонской области. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, из тайника правоохранители изъяли 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним и электродетонаторы.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о незаконной доставке изъятого оружия из района операции Объединенных сил. Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.

Напомним, ранее СБУ в Луганской области обнаружила скрытый арсенал боевиков. В основном наемники РФ держали военные средства поражения и взрывчатые вещества.

Кроме того, в конце ноября военнослужащие пограничного отряда в Донецкой области обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с четырьмя гранатометами и боеприпасами.

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