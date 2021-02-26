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На Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков

Новина українською → Лисичанск, Пятница 26 февраля 2021 14:50
На Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков Фото: схрон оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. Данное оружие оставили представители диверсионной группы боевиков, которая причастна к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оружие было заложено на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске. Среди оружия было выявлено противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Также были изъяты:

  • 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26;
  • более 100 гранатометным выстрелов;
  • 24 артиллерийских снаряда;
  • почти 8 килограммов тротила;
  • более килограмма пластида;
  • 10 боевых гранат различных модификаций;
  • 2 минометные мины;
  • противопехотная мина;
  • кумулятивный заряд;
  • 6 капселей-детонаторов;
  • 2 дымовые шашки;
  • 17 запалов различных модификаций;
  • более 8000 патронов различных калибров.

"Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Фото: схрон оружия (ssu.gov.ua)

Напомним, в декабре вблизи линии разграничения выявила скрытый арсенал оружия боевиков.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области осенью выявили схрон с четырьмя гранатометами.

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