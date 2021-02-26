На Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков
Служба безопасности Украины выявила в Луганской области арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. Данное оружие оставили представители диверсионной группы боевиков, которая причастна к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оружие было заложено на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске. Среди оружия было выявлено противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Также были изъяты:
- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26;
- более 100 гранатометным выстрелов;
- 24 артиллерийских снаряда;
- почти 8 килограммов тротила;
- более килограмма пластида;
- 10 боевых гранат различных модификаций;
- 2 минометные мины;
- противопехотная мина;
- кумулятивный заряд;
- 6 капселей-детонаторов;
- 2 дымовые шашки;
- 17 запалов различных модификаций;
- более 8000 патронов различных калибров.
"Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.
Фото: схрон оружия (ssu.gov.ua)
Напомним, в декабре вблизи линии разграничения выявила скрытый арсенал оружия боевиков.
Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области осенью выявили схрон с четырьмя гранатометами.