В центре Киева выявили арсенал оружия: его спрятали в дренажной системе
Служба безопасности Украины выявила схрон оружия в центре Киева. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Печерском районе столицы в дренажно-штольной системе, которая относится к объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника:
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- 5 снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
"Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон", - сообщили в СБУ.
Ранее РБК-Украина писало, что у жителя Харьковской области обнаружили арсенал неоформленного оружия. У мужчины изъяли "коктейли Молотова", гранаты, пистолет-пулемет, автомат АК-74, гранатомет.
Также сообщалось, что в конце февраля на Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков.
Кроме этого в Херсонской области возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку.