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В центре Киева выявили арсенал оружия: его спрятали в дренажной системе

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 10:33
В центре Киева выявили арсенал оружия: его спрятали в дренажной системе Фото: правоохранители ищут тех, кто организовал схрон оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины выявила схрон оружия в центре Киева. Оружие и боеприпасы были спрятаны в Печерском районе столицы в дренажно-штольной системе, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
  • почти 1 кг пластида;
  • 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 снаряженных магазинов к автомату;
  • 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

"Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон", - сообщили в СБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что у жителя Харьковской области обнаружили арсенал неоформленного оружия. У мужчины изъяли "коктейли Молотова", гранаты, пистолет-пулемет, автомат АК-74, гранатомет.

Также сообщалось, что в конце февраля на Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков.

Кроме этого в Херсонской области возле одного из военных объектов обнаружили взрывчатку.

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