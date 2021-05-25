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У центрі Києва виявили арсенал зброї: його сховали в дренажній системі

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Києва, Вівторок 25 травня 2021 10:33
У центрі Києва виявили арсенал зброї: його сховали в дренажній системі Фото: правоохоронці шукають тих, хто організував схрон зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України виявила схрон зброї в центрі Києва. Зброя і боєприпаси були заховані в Печерському районі столиці в дренажно-штольній системі, яка відноситься до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг
  • майже 1 кг пластиду;
  • 6 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами до них;
  • 5 споряджених магазинів до автомата;
  • 320 патронів калібру 5, 45x39 мм.

"Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення осіб, які облаштували схрон", - повідомили в СБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що у жителя Харківської області виявили арсенал неоформленої зброї. У чоловіка вилучили "коктейлі Молотова", гранати, пістолет-кулемет, автомат АК-74, гранатомет.

Також повідомлялося, що в кінці лютого на Донбасі виявили арсенал зброї диверсійної групи бойовиків.

Крім цього в Херсонській області біля одного з військових об'єктів виявили вибухівку.

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