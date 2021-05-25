У центрі Києва виявили арсенал зброї: його сховали в дренажній системі
Служба безпеки України виявила схрон зброї в центрі Києва. Зброя і боєприпаси були заховані в Печерському районі столиці в дренажно-штольній системі, яка відноситься до об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- протитанковий гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг
- майже 1 кг пластиду;
- 6 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами до них;
- 5 споряджених магазинів до автомата;
- 320 патронів калібру 5, 45x39 мм.
"Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення осіб, які облаштували схрон", - повідомили в СБУ.
Раніше РБК-Україна писало, що у жителя Харківської області виявили арсенал неоформленої зброї. У чоловіка вилучили "коктейлі Молотова", гранати, пістолет-кулемет, автомат АК-74, гранатомет.
Також повідомлялося, що в кінці лютого на Донбасі виявили арсенал зброї диверсійної групи бойовиків.
Крім цього в Херсонській області біля одного з військових об'єктів виявили вибухівку.