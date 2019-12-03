В центре Киева вспыхнула элитная новостройка

В центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, на месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 2 декабря в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что в районе метро "Гидропарке" произошел пожар в кафе. причиной возговорания считают взорвавшийся газовый баллон. В результате ппроисшествия два домика сгорели полностью, частично было повреждено три домика.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. Детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.