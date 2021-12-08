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В центре Киева возле Офиса президента дерево упало на автомобиль и перекрыло дорогу

Автор: Ольга Белей

В центре столицы, на улице Банковой возле Офиса президента на дорогу упало большое дерево. Оно повредило припаркованный рядом автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

"На Банковой, 1/10, работники ШЭУ борются с последствиями непогоды в виде сваленного дерева. К сожалению, поврежден автомобиль Hyundai", - говорится в сообщении паблика.

На месте происшествия уже работают коммунальщики.

Отметим, сегодня, 8 декабря в Киеве ряд троллейбусов курсирует с опозданием. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, днем в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Вследствие чего граждан предупредили о возможных сбоях в работе транспорта.

Добавим, сегодня, 8 декабря дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины.

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