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Непогода в Киеве. Общественный транспорт города курсирует с опозданием: список

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Киев, Среда 08 декабря 2021 11:53
Непогода в Киеве. Общественный транспорт города курсирует с опозданием: список Фото: общественный транспорт Киева курсирует с опозданием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 декабря в Киеве ряд троллейбусов курсирует с опозданием. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпастранс.

Список маршрутов

В частности, задерживается движение троллейбусов:

  • № 3,
  • №11,
  • №12,
  • №32,
  • №43.

По информации перевозчика, задержка троллейбусов произошла на ул. Липковского - Островского, Голосеевский пр-т - ст. м. "Выставочный центр", ул. Полярная - Майорова.

Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, днем в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Вследствие чего граждан предупредили о возможных сбоях в работе транспорта.

Добавим, сегодня, 8 декабря дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины.

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