RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У центрі Києва біля Офісу президента дерево впало на автомобіль і перекрило дорогу

Автор: Ольга Белей

У центрі столиці, на вулиці Банковій біля Офісу президента на дорогу впало велике дерево. Воно пошкодило припаркований поруч автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

"На Банковій, 1/10, працівники ШЕУ борються з наслідками негоди у вигляді зваленого дерева. На жаль, пошкоджено автомобіль Hyundai", - йдеться в повідомленні пабліка.

На місці події вже працюють комунальники.

Зазначимо, сьогодні, 8 грудня в Києві низка тролейбусів курсує із запізненням. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, вдень у Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпеки, жовтий). Внаслідок чого громадян попередили про можливі збої в роботі транспорту.

Додамо, сьогодні, 8 грудня дощ і мокрий сніг накриють більшу частину України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрКиїв