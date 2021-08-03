В центре Киева военный грузовик столкнулся с Volvo

В Киеве на Европейской площади вечером 3 августа произошло столкновение военного грузовика с внедорожником Volvo. Кто стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия, пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Киев Оперативный".
По предварительным данным, в результате этого столкновения никто не пострадал. Сейчас участники ДТП ждут прибытия полиции.
Правоохранители пока не комментировали информацию о ДТП в центре столицы.
Очевидцы также распространили видео с места происшествия. На нем видно, какие повреждения получил внедорожник.