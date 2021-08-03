UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В центре Киева военный грузовик столкнулся с Volvo

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на Европейской площади вечером 3 августа произошло столкновение военного грузовика с внедорожником Volvo. Кто стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Киев Оперативный".

По предварительным данным, в результате этого столкновения никто не пострадал. Сейчас участники ДТП ждут прибытия полиции.

Правоохранители пока не комментировали информацию о ДТП в центре столицы.

Очевидцы также распространили видео с места происшествия. На нем видно, какие повреждения получил внедорожник.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТП