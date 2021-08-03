У центрі Києва військова вантажівка зіткнулася з Volvo

У Києві на Європейській площі ввечері 3 серпня сталося зіткнення військової вантажівки з позашляховиком Volvo. Хто став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, наразі невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту "Київ Оперативний".
За попередніми даними, в результаті цього зіткнення ніхто не постраждав. Наразі учасники ДТП чекають на прибуття поліції.
Правоохоронці поки що не коментували інформацію про ДТП в центрі столиці.
Очевидці також поширили відео з місця події. На ньому видно, які ушкодження отримав позашляховик.