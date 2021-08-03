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В центре Киева военный грузовик столкнулся с Volvo

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Киев, Вторник 03 августа 2021 18:03
В центре Киева военный грузовик столкнулся с Volvo Фото: в Киеве произошло ДТП (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на Европейской площади вечером 3 августа произошло столкновение военного грузовика с внедорожником Volvo. Кто стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Киев Оперативный".

По предварительным данным, в результате этого столкновения никто не пострадал. Сейчас участники ДТП ждут прибытия полиции.

Правоохранители пока не комментировали информацию о ДТП в центре столицы.

Очевидцы также распространили видео с места происшествия. На нем видно, какие повреждения получил внедорожник.

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