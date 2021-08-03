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У центрі Києва військова вантажівка зіткнулася з Volvo

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 18:03
У центрі Києва військова вантажівка зіткнулася з Volvo Фото: у Києві сталося ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві на Європейській площі ввечері 3 серпня сталося зіткнення військової вантажівки з позашляховиком Volvo. Хто став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, наразі невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту "Київ Оперативний".

За попередніми даними, в результаті цього зіткнення ніхто не постраждав. Наразі учасники ДТП чекають на прибуття поліції.

Правоохоронці поки що не коментували інформацію про ДТП в центрі столиці.

Очевидці також поширили відео з місця події. На ньому видно, які ушкодження отримав позашляховик.

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