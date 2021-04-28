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В центре Киева вечером ограничат движение, возможны проверки вещей и документов: названа причина

Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 28 апреля запланировано проведение шествия с площади Арсенальной до Майдана Независимости. По маршруту колонны будут ограничивать движение транспорта, а у участников акций могут проверять вещи и документы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Правоохранители обратились к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику.

"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршруту следования колонны будет частично ограничиваться движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации.

Организаторы мероприятий сообщили 28 апреля в 18:00 с Арсенальной площади стартует Марш вышиванок в честь дня создания дивизии "Галичина".

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта.

Напомним, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На окружной трассе проводится капитальный ремонт.

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