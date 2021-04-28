У центрі Києва ввечері обмежать рух, можливі перевірки речей і документів: названа причина

У Києві ввечері 28 квітня заплановане проведення ходи з площі Арсенальної до Майдану Незалежності. За маршрутом колони буде обмежуватися рух транспорту, а в учасників акцій можуть перевіряти речі та документи.
Правоохоронці звернулися до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства і не використовувати заборонену символіку.
"Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за маршрутом слідування колони буде частково обмежуватися рух транспорту на вулиці Грушевського, Кріпосному провулку та вулиці Інститутській. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації.
Організатори заходів повідомили, 28 квітня о 18:00 з Арсенальної площі стартує Марш вишиванок на честь дня створення дивізії "Галичина".
Раніше повдіомлялося, що у Києві на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту.
Нагадаємо, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На окружній трасі проводиться капітальний ремонт.