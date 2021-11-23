В центре Киева вечером могут закрыть станции метро: названа причина

Сегодня вечером в центре Киева могут закрыть на вход несколько станций метро. Причина - футбольный матч на НСК "Олимпийском" между "Динамо" и "Баварией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Киевского метрополитена.

"Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

В частности, перед началом игры возможно ограничение закрытие станции "Олимпийская" на вход. А после матча возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".