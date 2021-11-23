UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В центре Киева вечером могут закрыть станции метро: названа причина

Автор: Александр Мороз

Сегодня вечером в центре Киева могут закрыть на вход несколько станций метро. Причина - футбольный матч на НСК "Олимпийском" между "Динамо" и "Баварией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Киевского метрополитена.

"Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

В частности, перед началом игры возможно ограничение закрытие станции "Олимпийская" на вход. А после матча возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом в клубе мюнхенская "Бавария" везет на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киев всего 18 игроков.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаварияДинамоКиевметро