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У центрі Києва ввечері можуть закрити станції метро: названо причину

Автор: Олександр Мороз

Сьогодні ввечері в центрі Києва можуть закрити на вхід кілька станцій метро. Причина - футбольний матч на НСК "Олімпійському" між "Динамо" і "Баварією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Київського метрополітену.

"Сьогодні, 23 листопада, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Динамо" (Київ) і "Баварія" (Мюнхен) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, перед початком гри можливе обмеження закриття станції "Олімпійська" на вхід. А після матчу можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через ситуацію з коронавірусом в клубі мюнхенська "Баварія" везе на матч Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо" до Києва лише 18 гравців.

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БаваріяДинамоКиївметро