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Полиция усилила охрану центра Киева

НовостиОбщество    18.03.2018 - 12:26
Фото: Нацгвардия в центре Киева (HromadskeUA twitter)
Фото: Нацгвардия в центре Киева (HromadskeUA twitter)

Службу в центре столицы несут полторы тысячи правоохранителей

В центре Киева в связи с проведением массовых мероприятий и акций протеста 18 марта 2018 усилили охрану общественного порядка сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутрненних дел.

"В целом на службу в центральной части города заступили 1500 правоохранителей. Мы проводим превентивные меры и четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - отметил Крищенко.

За порядком в столице следят полицейские и нацгвардийци. Дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.

 

Фото: Нацгвардия и митинг в центре Киева (РБК-Украина, HromadskeUA twitter)

В местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Хрещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Также в Киеве связи с проведением массовых мероприятий приостановлено движение транспорта по центральной части города.

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Теги: Киев, Нацгвардия, перекрыто движение, усиленный режим работы
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