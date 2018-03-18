Центр Киева перекрыт в связи с массовыми мероприятиями

В Киеве сегодня, 18 марта, в связи с проведением массовых мероприятий приостановлено движение транспорта по центральной части города. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Известно, что перекрыт Крещатик и все прилегающие к нему улицы. Это улицы Прорезная, Майдан Независимости, Богдана Хмельницкого и другие.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России под посольством Российской Федерации в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Силовики построили металлические заграждения, под которыми свой пикет развернули представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ. Следовательно, режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.