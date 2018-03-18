Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Поліція посилила охорону центру Києва

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 12:26
Фото: Нацгвардія в центрі Києва (HromadskeUA twitter)
Фото: Нацгвардія в центрі Києва (HromadskeUA twitter)

Службу у центрі столиці несуть півтори тисячі правоохоронців

У центрі Києва у зв’язку із проведенням масових заходів та акцій протесту 18 березня 2018 року посилено охорону громадського порядку співробітниками Національної поліції та Національної гвардії. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Загалом на службу у центральній частині міста заступили 1500 правоохоронців.  Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки  та норм чинного законодавства", - зазначив Крищенко.

За порядком у столиці стежать поліцейські та нацгвардійці. Чергують кінологи, вибухотехніки та групи превентивної комунікації.

 

Фото: Нацгвардія і мітинг в центрі Києва (РБК-Україна, HromadskeUA twitter)

У місцях проведення акцій (проспект Повітрофлотський, вулиці Добровольчих батальйонів та Хрещатик) частково обмежено або перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Також у Києві в зв’язку із проведенням масових заходів призупинено рух транспорту центральною частиною міста.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Центр Києва перекрито у зв’язку з масовими заходами Негода в Україні: в Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу
Теги: Київ, Нацгвардия, перекрыто движение, усиленный режим работы
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top