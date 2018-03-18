Поліція посилила охорону центру Києва

У центрі Києва у зв’язку із проведенням масових заходів та акцій протесту 18 березня 2018 року посилено охорону громадського порядку співробітниками Національної поліції та Національної гвардії. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Загалом на службу у центральній частині міста заступили 1500 правоохоронців. Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства", - зазначив Крищенко.

За порядком у столиці стежать поліцейські та нацгвардійці. Чергують кінологи, вибухотехніки та групи превентивної комунікації.

Фото: Нацгвардія і мітинг в центрі Києва (РБК-Україна, HromadskeUA twitter)

У місцях проведення акцій (проспект Повітрофлотський, вулиці Добровольчих батальйонів та Хрещатик) частково обмежено або перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Також у Києві в зв’язку із проведенням масових заходів призупинено рух транспорту центральною частиною міста.