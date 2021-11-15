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У центрі Києва на три тижні обмежили рух транспорту

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Понеділок 15 листопада 2021 20:35
У центрі Києва на три тижні обмежили рух транспорту Фото: у центрі Києва на три тижні обмежили рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві обмежили рух автотранспорту на вулиці Льва Толстого. Обмеження діятиме до 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На вулиці Льва Толстого частково обмежено рух транспорту до 6 грудня", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на вулиці Льва Толстого почався новий етап капітального ремонту.

В цей час роботи ведуться на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського.

У центрі Києва на три тижні обмежили рух транспорту

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Київ Обмеження руху
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