У центрі Києва на три тижні обмежили рух транспорту
Фото: у центрі Києва на три тижні обмежили рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві обмежили рух автотранспорту на вулиці Льва Толстого. Обмеження діятиме до 6 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"На вулиці Льва Толстого частково обмежено рух транспорту до 6 грудня", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що на вулиці Льва Толстого почався новий етап капітального ремонту.
В цей час роботи ведуться на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського.