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Сегодня в Киеве возобновляется движение на Борщаговском путепроводе

Новости » Общество    21.09.2019 - 07:49
Сегодня в Киеве возобновляется движение на Борщаговском путепроводе
Фото: ремонт на Борщаговском путепроводе (Сергей Гринкевич)

Одна полоса откроется в направлении центра и еще две - из центра

На Борщаговском путепроводе в Киеве в субботу 21 сентября восстанавливается движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Отмечается, что для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра - две полосы.

В течение недели будут демонтированы два временных трамвайных переездаа и соединено трамвайное полотно на путепроводе с тем, которое за его пределами. До 1 октября в "Киевавтодоре" обещают возобновить движение скоростного трамвая.

Сегодня в Киеве возобновляется движение на Борщаговском путепроводе

Напомним, в Киеве с 22 июня закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку. Также ограничили движение по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой в направлении центра города из-за начала капитального ремонта.

В частности, ремонт трамвайного полотна планировали завершить до конца текущего года. На время ремонта движение трамваев №1 и №3 ограничили.

РБК-Украина писало, что в Киеве перекроют на два дня улицу Крещатик из-за проведения торжественных мероприятий, которые посвящены Дню спасателя. Крещатик будет перекрыт с 20 по 22 сентября.

Сообщения о массовом минировании в Киеве не подтвердилось Центр Киева перекроют на два дня
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