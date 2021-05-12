В центре Киева сегодня частично ограничат движение: когда откроют

Так, движение будет ограничено до 17:00 12 мая.

"На Михайловской площади продолжается текущий ремонт. Обновляют покрытие автопроезда (между ул. Б. Житомирской и вул. Михайловской). Во время ремонта движение ограничено частично", - говорится в сообщении.

Эту информацию следует учитывать, планируя свои маршруты по центральной части города.