У центрі Києва сьогодні частково обмежать рух: коли відкриють

У Києві на Михайлівській площі сьогодні буде частково обмежений рух транспорту. Там виконуватимуть ремонт дороги.

"На Михайлівській площі триває поточний ремонт. Оновлюють покриття автопроїзду (між вул. В. Житомирською і вул. Михайлівською). Під час ремонту рух обмежено частково", - йдеться в повідомленні.

Так, рух буде обмежено до 17:00 12 травня.

Раніше повідомлялося, що протягом 12-14 травня у Києві перебуватиме голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. У зв'язку з цим у столиці можливі обмеження руху транспорту.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.