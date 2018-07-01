В центре Киева сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

Также вечером 1 июля будут изменены маршруты движения общественного транспорта в столице

В Киеве, сегодня, 1 июля, во время проведения концерта международного проекта "Пути дружбы" на Софиевской площади будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В частности, будут изменены схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам 24 и 114, а также троллейбусов №6, 16 и 18.

"1 июля с 20:00 до 24:00 в связи с проведением международного проекта "Пути дружбы" на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18", - сообщают представители КГГА со ссылкой на "Киевпастранс".

Троллейбусы маршрута №6 будут курсировать по схеме ул.Юрия Кондратюка - ул.Маршала Рокоссовского - ул.Полярная - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - станция метро "Лукьяновская".

Троллейбусы маршрута №16 будут двигаться по ул.Академика Щусева - ул.Рижская - ул.Дорогожицкая - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме.

Маршрут троллейбусов №18 пройдет через ул.Сошенко - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме.

Автобусы 24 и 114 будут курсировать по схеме движения буднего дня, через улицу Крещатик.

Также в КГГА отмечают, что в связи с проведением концерта с 20:00 до 24:00 будет полностью прекращено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду - от перекрестка с ул.Владимирской до перекрестка с ул.Малой Житомирской и от перекрестка с ул.Рейтарской до перекрестка с ул.Большой Житомирской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.