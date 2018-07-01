Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В центре Киева сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

НовостиОбщество    01.07.2018 - 10:49
Фото: ограничение движения в Киеве (УНИАН)
Фото: ограничение движения в Киеве (УНИАН)

Также вечером 1 июля будут изменены маршруты движения общественного транспорта в столице

В Киеве, сегодня, 1 июля, во время проведения концерта международного проекта "Пути дружбы" на Софиевской площади будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В частности, будут изменены схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам 24 и 114, а также троллейбусов №6, 16 и 18.

"1 июля с 20:00 до 24:00 в связи с проведением международного проекта "Пути дружбы" на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18", - сообщают представители КГГА со ссылкой на "Киевпастранс".

Троллейбусы маршрута №6 будут курсировать по схеме ул.Юрия Кондратюка - ул.Маршала Рокоссовского - ул.Полярная - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - станция метро "Лукьяновская".

Троллейбусы маршрута №16 будут двигаться по ул.Академика Щусева - ул.Рижская - ул.Дорогожицкая - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме.

Маршрут троллейбусов №18 пройдет через ул.Сошенко - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме.

Автобусы 24 и 114 будут курсировать по схеме движения буднего дня, через улицу Крещатик.

Также в КГГА отмечают, что в связи с проведением концерта с 20:00 до 24:00 будет полностью прекращено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду - от перекрестка с ул.Владимирской до перекрестка с ул.Малой Житомирской и от перекрестка с ул.Рейтарской до перекрестка с ул.Большой Житомирской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.

В Киеве сгорела передвижная кофейня В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный дождь
Теги публикации: Киев, ограничение движения, Киев, центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь